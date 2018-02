Cursa

Inscripcions obertes per a la Cursa/Caminada Solidària a Vic per la Llibertat d’Expressió i els Drets Humans

El proper dissabte 17 de febrer es farà a Vic la Cursa/Caminada Solidària per la Llibertat d’Expressió i els Drets Humans, sota l’organització de Diedre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic, la Plataforma ProSeleccions Catalanes, l’ANC i Òmnium d'Osona.

Tindrà un recorregut de 5km per la Via Verda de Vic amb sortida i arribada a l'emblemàtic edifici de L’Atlàntida. És una ruta pràcticament sense desnivell, accessible per a tothom, adaptada per a cotxets i cadira de rodes que tant es podrà fer corrent com caminant. L'objectiu serà reivindicar la llibertat d’expressió.

La sortida serà a les 11h. La inscripció val 10€, i 5€ per als menors de 10 anys. Els beneficis es destinaran a la caixa de la solidaritat. Les inscripcions es poden fer al web www.xipgroc.cat. Els participants que ho desitgin podran cronometrarà la seva cursa per entrar a la Lliga del ChampionChip.