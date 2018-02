Casals i Ateneus

Inaugurat el Casal Independentista La Galera a Ciutat Vella de Barcelona

Aquest dissabte, sis mesos després de ser desallotjat el passat 24 de novembre, el Casal Independentista La Galera ha tornat a obrir de nou les seves portes a Ciutat Vella al carrer Correu Vell 1 . Enric Casasses ha participat en la inauguració amb un recitat de poesia.

La Galera, el Casal Independentista i Popular de Ciutat Vella, és un projecte que neix després que persones vinculades a lluites socials i populars de Ciutat Vella decidim fer pública l’ocupació d’un local en desús al Carrer d’En Robador 43 durant la Diada Nacional de Catalunya de l’any 2017.

Les diferents institucions públiques, a través del desenvolupament de polítiques urbanístiques clarament especulatives i l’establiment d’uns marcs legals fets a mida pels fons voltors, han estès la catifa vermella al conjunt de barris de Ciutat Vella a aquells que es lucren del rendisme immobiliari. Entenem l’ocupació com una eina imprescindible per denunciar l’actual situació al Gòtic: El nombre d’habitatges al barri ha passat de 7.113 el 2007 a 5.800 el 2015, un descens de gairebé el 20%.

L’expulsió massiva de veïnes de Ciutat Vella com a conseqüència de l’especulació immobiliària, la privatització i mercantilització de les nostres places i carrers i les conseqüències pel veïnat del turisme de masses – en un barri on més del 52% dels edificis allotgen pisos turístics - fan que sigui més necessari que mai poder disposar d’espais socials lliures de la lògica del mercat i el benefici privat. Davant la manca d’espais socials, polítics, d’organització veïnal i d’apoderament popular al conjunt del Districte de Ciutat Vella, diferents persones vinculades a l’Esquerra Independentista decidim obrir un Casal Independentista i Popular al cor del Gòtic per poder organitzar-nos per la independència, el socialisme i el feminisme als Països Catalans.

La Galera s’organitza de forma assembleària i autogestionada i té la voluntat de ser un espai de trobada per les veïnes i alhora de suport de les lluites socials i polítiques del Gòtic, així com del conjunt de barris de Ciutat Vella. Volem que el Casal sigui una eina més per defensar-nos i reivindicar de forma contundent que el Gòtic no és un parc temàtic i resisteix!