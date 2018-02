educació

III Marxa per reclamar una escola nova a Campos

Demà dissabte dia 17 de febrer de 2018 a les 11 h des del solar a on encara ha de començar la construcció de la nova escola (al costat de la residència, Av. de la verge) i s'anirà a peu, en bici o en patins, travessant el poble fins a arribar al CEIP Joan Veny i Clar.

El veïnat de Campos a Mallorca, continuen reclamant una escola nova perquè 710 nins i nines estan matriculats al CEIP Joan Veny i Clar de Campos, una escola pensada per acollir uns 400 nins i nines.

Actualment tots els alumnes de primer i segon de primària (de 6 a 8 anys) estan dins 7 mòduls prefabricats, uns containers condicionats d'uns 25 metres quadrats. En cada aula hi ha uns 22/25 nins i nines, per tant disposen de poc més d'un metre quadrat per cada un. Educació del segle XXI?

Tornen a reclamar a les dues administracions (Ajuntament de Campos i Govern Balear) la solució immediata dels entrebancs que faci possible l'inici de les obres.

La nostra marxa és un acte reivindicatiu però també, i com no pot ser d'altre forma, un acte festiu i per tant i en arribar al pati de l'escola ens esperaran uns jocs molt especials per grans i petits amb la "ludoteca de Jardí" a on podrem jugar fins a les 13.30h.