Ara toca el català. Dels creadors de “ens hem carregat el sistema sanitari català”, i de destituim un Govern del tot legítim, suspenem l’autonomia, i intervenim les institucions catalanes com mai abans en democràcia, ara arriba: Ataquem el català i liquidem el model d’immersió lingüística. I el ministre Íñigo Méndez de Vigo ja ha avançat que “ho farem segur”. Així les coses, queda clar que aquest és el nou objectiu del govern espanyol: destruir un sistema que funciona i que té ampli consens entre els catalans.

Error de càlcul i de desconeixement important. Madrid creu que en el català, i també en TV3, rau el problema. Com ho creia d’Artur Mas. I també que amb la presó i el 155 liquidaria les aspiracions d’independència de més de dos milions de catalans. El govern espanyol els menysprea i oblida que aquests dos milions de ciutadans, concentrats en un petit territori, ja no li reconeixen cap legitimitat a l’Estat en sí, independentment de qui hi hagi al poder.

Tot això no fa res més que demostrar que la desconnexió, tot i que no reconeguda internacionalment, és real per més de dos milions de catalans, i que la voluntat de l’Estat és simplement la del conqueridor: la venjança, el sometiment i la humiliació. Però Madrid oblida la força de resistència dels catalans. Cal confiar en aquesta societat i, sobretot, en la nostra comunitat educativa.