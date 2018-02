Per la reuública

El vicepresident del Parlament rebutja la invitació per assistir a l'acte d'imposició de condecoracions al mèrit policial

El vicepresident del Parlament Josep Costa ha rebutjat la invitació del delegat del gobierno Enric Millo per assistir a l'acte d'imposició de condecoracions al mèrit policial.

En la contestació de rebuig a assistir a l'acte, Costa diu: " Ateses les actuacions dutes a terme a Catalunya per part del cos policial homenatjat, vulnerant els dret fonamentals de la ciutadania catalan i mentres no es demani disculpes i depurin responsabilitats, és la meva voluntat no participar en cap acte d'aquesta naturalesa", segon ha informat CanaL_República