Català a l'escola

El món municipal mostra el seu suport al model d’escola catalana, democràtica i cohesionadora

El món municipal mostrarà el seu suport al model d’escola catalana en un acte a Santa Coloma de Gramenet el proper dimecres 28 de febrer a les 11 h. L’acte comptarà amb la presència de representants de la plataforma Somescola, formada per més de mig centenar d’entitats cíviques, culturals i de l’àmbit educatiu, així com dels presidents de l’Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i les alcaldesses de Santa Coloma, Núria Parlon, i de Barcelona, Ada Colau, entre d’altres. L’acte tindrà lloc a l’escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet (Rambla Sant Sebastià, 98), un dels centres on fa 35 anys va començar el sistema d’immersió lingüística.

En el mateix acte es presentaran les concentracions davant els ajuntaments del país que tindran lloc el mateix dimecres 28 de febrer a les 18 h. Serviran per mostrar el suport al model educatiu català, reforçar l'ampli consens i el compromís amb la immersió lingüística com a eina de cohesió social i igualtat d'oportunitats. Es tracta també d’un gest de suport a docents i institucions que treballen perquè l'educació a Catalunya sigui un pilar fonamental del país.