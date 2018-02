En defensa del territori

El GOB denuncia el greu problema dels plàstics que acaben a la mar

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB-Mallorca) ha exigit que la nova llei de residus prohibeixi els plàstics d'un sol ús i implanti els SDDR (Sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos) per millorar l'efectivitat de la recollida selectiva.

L'entitat recorda que els plàstics a la mar afecten a fauna de tots els nivells, des de balenes i grans peixos fins a musclos i altres invertebrats. Algunes espècies pateixen problemes digestius fins arribar a morir per acumulació dels plàstics a l’estomac i intestins, mentre altres, especialment les més petites i filtradores, són afectades per l’efecte tòxic d’alguns components dels plàstics (com el bisfenol A) i també per l’efecte agregador del plàstic sobre determinades partícules orgàniques i tòxiques, com els pesticides (DDT, PCB).

S’estima que el 80% dels plàstics que arriben a la mar arrossegat per rius i torrents. La manca de neteja de les voreres dels torrents i zones properes (polígons, urbanitzacions, etc.) provoca l'acumulació de plàstics que, en dies de pluja, acaben a la mar.

El 70% dels plàstics acaba al fons marí en front del 15% que n’arriba a les platges. Sí tenim la sensació que les platges estan molt sovint brutes, és d’imaginar com estarà el fons marí. A més gran part dels residus es van degradant i disgregant fins incorporar-se a la columna d’aigua i a la cadena tròfica.

MALLORCA BLUE ha documentat alguns exemples greus, especialment de la zona de Palma:

Sa Riera

Torrent de Cala Major

Torrent Na Barbara

Torrent de Santa Ponça

Torrent gros (sa Cabana)