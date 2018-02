El cap de la guàrdia civil que investiga els líders independentistes també els insulta des d'un perfil fals del Twitter

Tots els informes contra l'independentisme que sustenten les causes que instrueixen el Jutjat Nº13 de Barcelona -on hi ha al voltant de 300 persones investigades sota secret de sumari-, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem depenen dels homes dirigits pel tinent coronel Daniel Baena, cap de la Policia Judicial de Catalunya que insulta els independentistes des del perfil anònim de twitter 'Tácito' @nmaquiavelo1984 . Des del seu perfil oficial @JDanielBaena el cap de la guàrdia civil també carrega contra els polítics sobiranistes.