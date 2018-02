@Som27iMes

Aquest migdia ha estat detingut el secretari general de la CGT Catalunya Ermengol Gassiot i Bàrbara Embranzides pel cas Som27iMes. Al saber-se la detenció s'ha convocat una concentració davant de la comissaria dels Mossos de Les Corts.

Cal recordar que el 2013 un grup d’estudiants es van tancar al rectorat de la UAB per protestar contra les retallades i contra l’augment de les taxes universitàries. Per aquella acció la fiscalia demana entre 11 i 14 anys de presó per a 25 estudiants, un treballador d’administració i per a Ermerngol Gassiot, professor de l’Autònoma que va recolzar la protesta en una roda de premsa.