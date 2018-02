Decidim una Universitat pública de qualitat i en valencià

Dins de les classes del grup en valencià de l'assignatura de psiquiatria (4t curs de medicina) en la Universitat de València, el dia 1 de febrer de 2018, el professor va imposar la classe en castellà, en una agressió contra els drets lingüístics de l'alumnat. Segons la informació pública d'un alumne: "El profe comença la classe en castellà i jo alce la mà: "es podria donar la classe en valencià?" Resposta: "No" I ha continuat tan ample". Mostra una actitud d'inequívoca de menyspreu al valencià i de negació dels drets de l'alumnat de rebre les classes en la seua llengua.

Des de la PDaD volem expressar el rebuig a aquestes actituds dins del professorat, permeses pel part del rectorat i en moltes ocasions normalitzades per la comunitat universitària. Pensem que crear grups d'estudiants en valencià suposa una getificació i minorització de la nostra llengua però que en moments en què la defensa dels drets de les persones valencianoparlants i de la llengua mateixa es veuen atacades sistemàticament, no podem deixar d'exigir, com a condició mínima de responsabilitat del professorat universitari, que les classes dels grups en valencià siguen donades en valencià i que s'inicie una investigació disciplinària dels fets i no es torne a consentir la vexació dels drets de l'alumnat.

Finalitzàvem el 2017 denunciant la proposta del Consell Social i l'acceptació per part de l'UJI d'eliminar l'obligatorietat d'acreditar el valencià C1 (mitjà) per a poder graduar-se en qualsevol de les seues 32 carreres[1]. Ho denunciarem i ho seguim denunciant perquè considerem absolutament lògic que la graduació en les carreres universitàries estiga associada a demostrar un nivell mitjà en les llengües el territori en què es cursen els estudis.

Enfront dels atacs sistemàtics a la nostra llengua reivindiquem les universitats públiques del País Valencià com a espais populars de creació i recreació d'idees, que realitzen una funció social i científica de transformació i referencialitat a escala mundial, on prime la participació activa de l'alumnat com a protagonistes dels processos d'aprenentatge i investigació i on poder expressar-nos en la llengua pròpia del nostre poble sense ser menyspreats i assenyalats. Emplacem a la comunitat universitària i a tota la societat valenciana a defensar un model universitari de qualitat, inclusiu, creatiu, crític i en valencià.