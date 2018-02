Corrupció

Crida Premianenca denuncia l'acumulació de sous i càrrecs del portaveu de Ciutadans a Premià de Mar

José Mª Cano, cap de llista el 2015 i portaveu del grup municipal de Ciutadans, ha confirmat al ple de gener que no té previst renunciar a cap dels seus tres càrrecs i tres sous públics, que inclouen el de regidor i portaveu, el de conseller comarcal i el de diputat al Parlament de Catalunya, i suposen uns ingressos de més de 50.000€ anuals. Es tracta d'un fet que entra en contradicció amb els mateixos estatuts de la formació taronja, que en el seu article 45 prohibeix explícitament l'acumulació de càrrecs. Situació que Crida Premianenca ha denunciat tant al ple municipal com a l'emissora local.

A aquests tics propis de la vella política, s'hi suma el fet que Sergio Sanz, company de partit de Cano, renunciés al càrrec de regidor de Premià en ser escollit també diputat al Parlament de Catalunya, afirmant que “a ciutadans no s'acumulen càrrecs”.

Per a la Crida, la hipocresia de Cano és encara major si es té en compte que els darrers anys el seu grup ha basat les crítiques a l'anterior alcalde, Miquel Buch, en l'acumulació de dos sous i dos càrrecs públics. Per a Crida es tracta d'una mostra més que darrere la retòrica de regeneració democràtica, Ciutadans representa la continuïtat d'una política personalista on es prioritza la cadira i el sou a la rotació de càrrecs i l'estalvi de recursos públics.