llibertat presos polítics

Continuen les mobilitzacions a Palma en suports dels presos polítics

Avui hem tornat a cantar

Continuen les trobades a Palma per cantar el Cant dels Ocells per demanar l'alliberament dels presos polítics, tot i la vetlla de dos furgons de la policia nacional espanyola.

Amb concentracions, durant les festes nadalenques, dues persones van ser identificades.