Condemna per l'okupació forestal de Sant Hilari contra la MAT

El Jutjat Penal número 5 de Girona ha condemnat els set activistes antiMAT jutjats el passat dia 2 de febrer. La sentència accepta les peticions de la fiscalia i l'acusació particular - exercida per Red Eléctrica - i els condemna per un delicte de coaccions i un altre per desobediència. Al mateix temps els absol de la petició de condemna a abonar 40.000 euros de responsabilitat civil, però els hi demana a cadascú d'ells una pena de multa de 544 euros. La defensa ha anunciat recurs d'apel·lació contra la sentència.

L'okupació, que va començar el 17 d'octubre del 2009, va ser desallotjada per la Brigada Mòbil (BRIMO) i l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra. Per aquests fets, el ministeri fiscal i Red Eléctrica de España (REE) –empresa responsable d'implementar el projecte– demanveen 1 any i 6 mesos de presó a cadascuna de les activistes per delictes de coaccions i desobediència. REE també demanava fins a 41.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Segons Monfo SL, l'empresa subcontractada responsable de les obres, aquest va ser el cost de netejar i condicionar la parcel·la després del desallotjament. El desallotjament es va produir la matinada del 24 de març del 2010 i va ser ordenat pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners.