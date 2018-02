Comunicat llegit en la concentració en memòria del jove trans Ekai

La transsexualitat no es cap malaltia, el que ens fa malaltes ,és la transfòbia,quan patim exclusió, discriminació, les burles, insults, agressions, assassinats ,l'odi vers nosaltres.



No volem que ningú, jutge,psicòleg,professor que pugui estar carregat de prejudicis i fòbies ens diguin quina és la nostra identitat, el que som o no som,quan podem o no ser ho,com hem de viure i estimar, que no ens imposin el que NO som.



No necessitem, no volem cap informe mèdic on diu que tenim “disfòria “per poder adequar el nostre cos a la identitat sentida o per poder administra-nos hormones o boqueixants.



No volem estar donant constantment explicacions de la nostra vida cada cop que hem de modificar documents oficials i que ens facin preguntes fora de lloc,morboses com per exemple "qui eren abans" o "si t’agraden els nois o les noies" ,que ens demanin Informes psicològics amb diagnòstics de disfòria,no ho volem perquè simplement la transsexualitat NO es pot diagnosticar,com hem dit abans no es cap malaltia.



Ekai, Alan i txts company/es que malauradament han pres aquest camí després de patir diàriament el setge d’una societat en molts casos carregada de prejudicis, fòbies, odi, ignorància i discriminació, perquè no entenen que la diversitat existeix quan la humanitat va començar a caminar i que forma part de la riquesa del ser humà i que no es en cap cas una deficiència,ni error de la naturalesa, tampoc es un caprici, ideologia, preferència o malaltia.



Totes les persones transsexuals sabem com t'has sentit i pel que has passat Ekay, molts cops quan estàs fart/a ,esgotat/da de lluitar diàriament les 24h del dia, et venc la desesperació i ja no vols patir més, perquè ja no pots, això és molt dur, tot i així us vull encoratjar a totes les persones Trans. tot i estar en un món que sembla que involuciona ,us animo a seguir lluita'n junts per la nostre llibertat i la diversitat de gènere .



Volem una societat amb amplitud de mires ,lliure, inclusiva,oberta, tolerant,respectuosa, integradora, per això la societat, els polítics, la sanitat, l’ensenyament, els pares i mares i les famílies en general han de ser valentes i fer un pas endavant i construir junts un món on totes les persones som importants, també les persones transsexuals,on tots puguem viure sense por que s´ens discrimini, exclogui, agredeixi o ens assassinin per la nostre diversitat.



També volem que d’una vegada i per sempre que desaparegui el dogma per la ciència, i estigma social de malaltia (disfòria) quan es refereix a la transsexualitat, que es facin polítiques integradores, inclusives i que ens protegeixin, sobretot als i les menors i famílies, els mes vulnerables, i que sigui de veritat.

Que no es subvencionin, ni donin suport a entitats o persones que estan en llocs de rellevància o decisius, i que la seva única finalitat son missatges que fomenten la transfòbia.

Que mai ningú hagi de treure's la vida perquè se li exerci una violència produint-li un patiment insuportable,inhuma, al negar-li la seva identitat.



Ekai allà on siguis vola, siguis lluiré, atseden bakea, agur.



Una abraçada molt gran i amb molt D’AFECTE pels teus pares.

Entitats de l’ESPAILGTBI de Girona