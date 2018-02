Repressió

Citat a declarar el conseller del districte de Sant Andreu de Barcelona per la CUP

Demà a les 10h esta citat a declarar Ivan Altimira, conseller de la CUP- Capgirem Barcelona al Districte de Sant Andreu per un presumpte delicte de resistència durant un acte a favor del referèndum el darrer 17 de setembre a la Plaça Assemblea de Catalunya de La Sagrera.

Durant la celebració de l’acte es van apropar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Barcelona demanant identificar als organitzadors de l’acte organitzat per Omnium Cultural, ANC, ERC, PDeCat i CUP, en aquest context i al demanar explicació sobre la petició d’identificació va ser detingut violentament David Carmona, militant de la CUP de Sant Andreu, que durant la violenta detenció va patir diverses contusions i erosions a la cara i front. La Guàrdia Urbana va justificar aquesta detenció perquè el David Carmona, segons la seva versió, estava fent fotografies dels agents.

El fet que en un primer moment no es denuncies cap fet concret al Sr. Altimira va propiciar que el Jutjat d’Instrucció 16 arxives el procediment respecte al conseller de districte, resolució que va ser recorreguda per la defensa dels agents i fiscalia, modificant el jutjat instructor el criteri inicial i citant a declarar a l’Ivan Altimira en condició d’investigat el proper divendres 9 de febrer a les 10h.

La CUP i Alerta Solidaria, organització antirrepressiva de l’esquerra independentista consideren aquesta citació com un pas més en la política repressiva de l’aparell estatal (en aquest cas la Guàrdia Urbana en col·laboració amb la fiscalia) contra l’independentisme i aquells que lluiten per la República Catalana.

Per a les organitazcions, "amb aquesta actuació de la Guàrdia Urbana, s’evidencia la necessària revisió, per part del govern municipal d’Ada Colau, del cos de la Guàrdia Urbana que sovint actua amb desproporcionalitat, parcialitat i marcat caràcter ideològic".

També apunten que "La repressió no farà retrocedir als nostres electes ni a la militància de l’Esquerra Independentista en la lluita per la independència, el socialisme i el feminisme als Països Catalans, per això cridem Ni Una Més i us convidem a participar en la concentració de suport a l’Ivan Altimira el divendres 9 de febrer a les 10h a la Ciutat de la Justícia"