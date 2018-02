Repressió

Ampli suport al mecànic de Reus

Jordi Perelló, el mecànic de Reus denunciat per negar-se a reparar el cotxe d’una agent de la policia espanyola, ha declarat aquest dimecres davant el jutjat d’instrucció número 3 de Reus com a investigat per un presumpte delicte d’incitació a l’odi. També han prestat declaració com a testimonis aquesta policia i la seva parella, un agent dels Mossos d’Esquadra que és qui va posar la denúncia contra el mecànic. El ministeri fiscal i l’Advocacia de l’Estat, s'han personat en la causa en suport de l’agent de la policia espanyol.

Perelló només ha respost a les preguntes del seu advocat. Durant els propers dies està previst que es practiquin més diligències testificals.

Més d’un centenar de persones convocades per entitats i formacions sobiranistes, així com els Avis i àvies per la Llibertat, l’han acompanyat per donar-li suport a les portes de l’edifici judicial. Perelló ha agraït les mostres de suport del més d’un centenar de persones que l’esperaven a les portes al crit de “No estàs sol!”.

Els fets es remunten a dimecres de la setmana passada quan una agent va trucar Perelló perquè li arreglés el seu cotxe, però ell s’hi va negar “per principis” arran dels fets de l’1-O. Poc després, la parella de l’agent, que és mosso d’esquadra, l’hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons va relatar el mecànic. Finalment, dues patrulles de la policia catalana es van personar al taller. Posteriorment, els mossos el van citar perquè comparegués dijous a comissaria acusat d’un presumpte delicte d’incitació a l’odi. El mecànic hi va acudir assistit per un advocat i es va acollir al seu dret de no declarar.