Solidaritat

974 participants a la Cursa/Caminada per la Llibertat d’Expressió i els Drets Humans

Un total de 974 persones han participant aquest dissabte a la Cursa/Caminada per la Llibertat d’Expressió i els Drets Humans que s’ha fet a Vic. La marxa, que ha tingut un recorregut de 5 quilòmetres per la Via Verda, ha comptat amb participants vinguts d’arreu i també amb cares conegudes com Arcadi Alibés, Empar Moliner o Nandu Jubany, entre molts d’altres. Els dorsals de la cursa/caminada han començat amb el número 10. Els primeres s’han reservat com a reconeixement els presos i exiliats polítics.

Abans de la sortida hi ha hagut parlaments de diversos esportistes participants conduits per Josep Maria Antentas, vicepresident de la Federació Catalana d’Atletisme. També s’ha comptat amb el conseller Josep Rull, que ha destacat el color groc predominant entre els participants com ‘el color de l’esperança i la dignitat’. Ha recordat ‘la fortalesa que transmeten als empresonats les imatges de les accions que es fan per a ells’. Segons Rull ‘ens hem de rebel·lar contra aquesta repressió’ assegurant que ‘no hi ha dret que hi hagi quatre persones retingudes com a ostatges de l’estat espanyol’. Ha finalitzat la seva intervenció recordant que ‘hi ha un poble dempeus que vol la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la llibertat del nostre país’. També s’ha comptat amb la presència del regidor d’esports de l’Ajuntament de Vic, Titi Roca, que ha corregut la cursa, i de l’alcaldessa de la ciutat, Anna Erra.

Els més ràpids han estat, en categoria masculina, Lluís Ruiz amb un temps de 16:02 minuts; seguit de Sofian Haddouti (16:14) i Nil Gurt (16.43); i en femenina, Txell Calduch (18:25), Berta Estragués (18:34) i Guinedell Faja (20:47).Tots els resultats.

El diners de les inscripcions es destinaran a la caixa de solidaritat. També si sumaran les aportacions recollides a través de la subhasta de diversos productes cedits per Núria Picas, i les aportacions de les xancletes catalanes de la plataforma Proseleccions Catalanes.

A l’arribada, tots els participants han gaudit d’un esmorzar i bossa del corredor gràcies a les donacions de diverses empreses d’Osona.

La cursa/caminada estava organitzada per Diedre, amb la col·laboració de ChampionChip, la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, l’Ajuntament de Vic, Òmnium i ANC Osona.