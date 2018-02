solidaritat

3a concentració davant consulat turc a València en suport al cantó kurd d'Afrin

Dijous passat, una desena de persones es van concentrar a les portes del Consolat turc de València per denunciar l'ofensiva de Turquia sobre Afrin. Amb aquesta, és la tercera setmana que valencians i valencianes se concentren en solidaritat amb el poble kurd de Rojava.

El cantó d' Afrin, al nord-oest del territori sirià, era una de les poques zones on no hi havia hagut enfrontaments bèl·lics fins que el passat 19 de gener l’exèrcit turc començà l'ofensiva per terra i aire. Mentre altres zones eren devastades pel conflicte, els kurds d’Afrin van encetar un procés pacífic de transformació democràtica i revolucionària on destaca el protagonisme de les dones. Ara, per culpa dels atacs de Turquia i els seus aliats, les morts de civils es compten per centenars, les instal·lacions destruïdes són nombroses i, fins i tot, el patrimoni històric ha estat objectiu militar. L’ofensiva turca no hauria sigut possible sense la complicitat d'occident.

Per denunciar aquesta situació i per coordinar les pròximes protestes, s'ha organitzat un Comité valencià de solidaritat amb Afrin que ja ha anunciat que mantindrà les concentracions a les portes de Consolat fins que no s’acaben l'ofensiva. La propera cita, per tant, serà el proper dijous 22 de febrer.