Jocs Mediterranis

CUP Tarragona: "L'opacitat inunda tot el projecte dels Jocs Mediterranis 2018"

La CUP de Tarragona ha exigit transparència davant la notícia apareguda a la premsa que la consellera Begoña Floria abandona el programa cultural dels Jocs Mediterranis 2018, juntament amb les informacions que ens han arribat de la dimissió en bloc dels tècnics de Cultura de l’Ajuntament de les responsabilitats que els havien estat atorgades respecte, també, el programa cultural dels Jocs,

La formació ha recordat que els Jocs Mediterranis del 2018, després del fracàs que va suposar l'ajornament provocat per la ineptitud del Govern de la ciutat, se celebren d'aquí a cinc mesos. En aquests moments, les incògnites al voltant dels Jocs continuen sent moltes i, veient que els Jocs no formaven part de la promoció turística de la ciutat a la Fira Fitur, ens havíem arribat a preguntar si s'havia decidit prescindir del «gran projecte» del Govern Ballesteros vist que tot allò que l'acompanya és un autèntic desastre: l'endeutament en què deixaran la ciutat continua creixent, el futur de les instal·lacions esportives, després de l'intent de privatització no reeixit, és una incògnita i la Comissió Especial Municipal que havia de rendir comptes sobre els Jocs als grups municipals ha agafat vacances indefinides...

La CUP exigim al govern municipal que sigui transparent amb tot aquest desgavell i volem conèixer els detalls sobre el mencionat programa cultural i per què ha causat tant de malestar dins la Conselleria de Cultura. Aquest programa, del qual de tant en tant es parla però que ningú no ha vist, l'anterior conseller de Cultura, Josep Maria Prats, va decidir que el fes la Fundació Jocs Mediterranis 2018, i no pas els tècnics de l'Ajuntament. Entenem que aquesta decisió tenia tota la seva lògica, ja que la dotació de personal de Cultura fa temps que és clarament insuficient i si les feines es tiren endavant és perquè les persones que hi fan feina tenen una capacitat de treball més que demostrada i són uns grans professionals. Des que la regidora Begoña Floria va tornar a assumir les funcions de consellera de Cultura, sembla que aquesta decisió va ser capgirada i va tornar a ser l'Ajuntament qui va assumir aquest programa cultural fantasma.

La CUP de Tarragona vol que es faci públic el programa cultural dels Jocs, com s’ha dut a terme i quines són les discrepàncies que han motivat les esmentades dimissions. Seguim amb el convenciment que qui se n’ha d’encarregar és la Fundació dels Jocs Mediterranis.

Alhora, vol conèixer quina és la quantitat de diners que «el baró de Claret», ara ministre de Cultura d'Espanya, ens tornarà per al programa cultura, que es rumoreja que és d'un milió d'euros, així com la contrapartida que haurà d’assumir la ciutat (probablement per mostrar que Tarragona és Espanya) i a on es faran els suposats espectacles tenint en compte que bona part dels equipaments culturals de la ciutat es troben tancats o en obres que no se sap quan acabaran perquè les eleccions municipals encara no toquen.