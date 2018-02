“Hem pres la humil decisió de no retrocedir!”

El conjunt dels CDR, que ahir decidim tornar a fer sentir la nostra veu des del Parlament, volem remarcar una vegada més #ElPoderDelPoble. L'1 d'octubre es va fer patenti nostra força, ens vam adonar que persones de sensibilitats molt diverses érem capaces d'unir forces per aconseguir el nostre objectiu: poder votar.



Després d'haver dut a terme el referèndum, acte intrínsecament democràtic, decidim seguir juntes per fer efectiva la República. Una República que no pot estar en mans de res ni de ningú, una República per a tothom, una República democràtica, socialment justa i construïda des de la base.



Aquest objectiu és el que ens empeny a seguir i a exigir la unitat de tots els actors socials que tenen la voluntat de fer-la efectiva. Seguirem presents als carrers, pararem el país quan convingui i anirem al Parlament quan ho decidim.



És per això que rebutjarem qualsevol dilació o tacticismo, volem construir la República i hem d'estar

disposades a desobeir quan faci mancada. Ni les amenaces ni la repressió faran abandonar la nostra determinació pacífica per construir-la. També volem recordar als representats sorgits de les eleccions que el vot dels ciutadans no és un xec en blanc, el compromís amb els programes electorals ha de ser ferm i el Parlament de Catalunya ha d'obeir a la voluntat del poble.



Finalment, volem mostrar tota la nostra solidaritat amb les persones identificades durant la jornada d'ahir. No esteu soles! I una vegada mes, volem fer arribar el nostre suport a tots els presos polítics i a les seves famílies. Mai estareu soles!



CDR Catalunya



31 de gener de 2018