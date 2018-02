Kurdistan

La CUP de Tarragona, en defensa de la democràcia a Efrîn i contra la intervenció turca

El Kurdistan és la terra dels kurds, una extensa nació històrica i cultural de l'Orient Mitjà. La seva extensió total és d'uns 500.000 km², i la població total oscil·la entre uns 27 i 30 milions d'habitants. La nació kurda s’estén per quatre estats (Iran, Iraq, Turquia i Síria), tot i que només dos d’aquests (Iran i Iraq) reconeixen d’alguna manera i de forma oficial l’existència del poble kurd.

La guerra que s’ha desenvolupat a Síria els darrers anys, en produir-se una desaparició efectiva de l’Estat sirià a les zones kurdes d’aquest estat, va permetre que diversos cantons (Efrîn, Kobani i Cizîrê) es constituïssin en la regió autònoma de Rojava. En aquests cantons, la societat s’ha autoorganitzat de forma democràtica i ha apostat per la construcció d’un espai multireligiós, multiètnic i multilingüístic que defensa la igualtat entre homes i dones de forma efectiva des dels municipis.

El 20 de gener de 2018, l’Estat turc, saltant-se totes les normes del dret internacional, va penetrar en territori sirià per desenvolupar-hi una operació militar ofensiva, batejada amb el nom de “Branca d’olivera”. L’objectiu era destruir l’autonomia d’Efrîn i per a això l’Exèrcit turc va provocar més de cent víctimes entre els habitants del cantó, que són sirians, kurds, iazidites, àrabs i turcmans.

En aquest moments els bombardejos s’han aturat, probablement com a conseqüència de la visita d’Erdogan al papa Francesc, però no tenim el menor dubte que Turquia reprendrà els atacs tan bon punt la comunitat internacional deixi de banda la defensa de la democràcia de l’Orient Mitjà, tal com fa normalment.

Des de la CUP de Tarragona, volem expressar el nostre suport amb les persones que viuen i lluiten a Efrîn, a tota Rojava i al Kurdistan sencer en defensa dels drets de les dones, de totes les llengües i contra la seva minorització, de totes les religions sense imposicions i de totes les ètnies.