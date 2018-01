Cbinema

Zinemaldia 2018: "la república del cinema basc arriba a Barcelona des d’una galàxia molt llunyana"

Des d’una galàxia molt llunyana arriba enguany la 13na edició de Zinemaldia.Cat, el festival de cinema basc a Catalunya que cada any organitza el Centre Cultural Euskal Etxea. I ho fa amb propostes que prometen arribar molt lluny i amb estrenes exclusives a Catalunya.

El certamen, que forma part de Catalunya Film Festivals, va néixer fa 13 anys amb la intenció de trencar tòpics i ho demostrarà del 8 al 18 de febrer als Cinemes Girona.



La programació de les seccions oficials d’enguany consta de 9 pel·lícules, gran part, estrenes a Catalunya i que, en alguns casos només s’han vist al Festival de Cinema de Donostia. Totes elles es podran veure als Cinemes Girona de la capital. Entre aquestes hi ha produccions destacades com la premiada i amb 13 nominacions als Goya, Handia, o Errementari (que es preestrena al festival), dirigida per Paul Urkijo i produïda per Álex de la Iglesia. En la secció documental, hi haurà films que sorprendran el públic com la també premiada Converso o la de rabiosa actualitat Volar.