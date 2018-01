Tornem-hi amb la cavalcada

Els reis ja estan de camí i a Girona torna a saltar la polèmica de cada any. Un any més tornarem a necessitar pintura negra per adequar en Baltasar. És decepcionant que encara haguem de tenir aquest debat. El punt de partida el sabem, des de fa molts anys l’entitat Manaies és la responsable de tirar endavant la cavalcada de reis, i ho fa amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament que cobreix totes les despeses de la mateixa i facilita els tràmits, la mobilitat, la seguretat, els espais, la difusió… Aquesta col·laboració dóna molt bons resultats, ningú pot negar que a Girona tenim una cavalcada ben lluïda i que atrau famílies d’arreu, una cavalcada on pràcticament tothom participa de forma voluntària i on molta gent destina molt temps, esforços i maldecaps de forma desinteressada. Sens dubte, aquest és un valor a tenir en compte, però tal com venint denunciant ja fa anys hi ha alguns aspectes que cal superar. En primer lloc cal més transparència, en segon lloc facilitar la participació de tothom qui ho vulgui i en tercer lloc evitar continuar havent de pintar el rei Baltasar i tota la seva comitiva mentre tenim gironins i gironines que no ho necessitarien.

En la Girona oberta, participativa i diversa actual no té sentit mantenir maneres de fer de fa 40 anys i entenem que l’Ajuntament de Girona, per tot el suport que dóna a la cavalcada, ha de ser capaç d’incidir-hi i resoldre-ho. En aquest sentit, celebrem el pas fet per obrir la participació a la cavalcada a tota la ciutadania informant a la web municipal de la via per fer-ho. Un petit gest del qual pràcticament no s’ha fet difusió i tot i així ha facilitat que Manaies hagi rebut 48 sol·licituds de persones interessades. És un dels aspectes que denunciàvem al ple ara fa un any i que ens va portar a reunir-nos tant amb el govern com amb Manaies per buscar-hi solució, ens alegrem, doncs, que s’avanci en aquest sentit. Lamentem, però, que no hàgim estat capaços d’incorporar gironins i gironines de pell negra a la cavalcada evitant el ridícul que suposa a aquestes alçades haver de pintar tota una comitiva. Sé que hi ha qui ho considera un tema menor, són persones que es disfressen com tota la resta, però jo ho trobo lamentable en molts sentits i sobretot penso que estem perdent una gran oportunitat per incorporar grups que encara sentim i es senten distants a la nostra cultura a una festa que ha desbordat els orígens religiosos i que ha esdevingut imprescindible a qualsevol municipi de Catalunya. Són molts els pobles i viles que ja han superat aquest tema, quan tardarem a fer-ho nosaltres? Sabem que no hi ha una oposició en aquest sentit per part de Manaies sinó més aviat una despreocupació, per això pensem que pertoca al govern gironí fer pressió i donar el suport necessari a l’organització per aconseguir incorporar persones negres a la cavalcada fent-la així encara millor.