Memòria de les Víctimes de l’Holocaust

Televisió de Badalona emetrà el documental ‘Perseguits i Salvats’

Televisió de Badalona emetrà aquest diumenge 28, a les 22 hores, el documental ‘Perseguits i Salvats’ aprofitant la commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. Aquest documental està produït per La Xarxa de Televisions Locals amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.



El film reuneix tres generacions per tornar a trepitjar els camins de fugida del nazisme pel Pirineu lleidatà i rememorar l'experiència vital dels milers de jueus que van arribar al país seguint aquestes rutes. La cinta està dirigida per Daniel Serra i Jaume Serra, i compta amb l'assessorament històric de Josep Calvet



A continuació del documental s'emetrà la conversa entre la supervivent Paquita Sitzer, i la periodista i escriptora Pilar Rahola. Un diàleg sobre el rastre que aquell episodi de la infantesa ha deixat en la seva vida i també al voltant de la necessitat de preservar la memòria històrica.



La generació que no hauria d'haver existit

Entre 1939 i 1944 prop de 10.000 jueus van arribar al país creuant el Pirineu català, fugint de la persecució nazi i el col•laboracionisme francès. Setanta-cinc anys després de l'inici d'aquell èxode, el film 'Perseguits i Salvats' ressegueix sobre el terreny l'odissea d'aquells refugiats.

Especialment colpidor és el relat de Paquita Sitzer, que tenia cinc anys quan va deixar França i va arribar a Catalunya amb la seva família a través dels Pirineus. A ‘Perseguits i Salvats’, Sitzer visita els paratges que els van acollir en companyia de la seva filla, Elisabeth Lissmann.

A aquest exercici de memòria se sumen fills i nets d’altres exiliats: Paul Gans, fill d’Alexander Gans; Robert Jurgen Van Win, fill de Robert Van Win, i Raphael Ekman i Alice Ekman, nets de Léon Ekman i nebots d’Adolphe Ekman. Al documental, tots ells prenen consciència que estan vius gràcies a la lluita per la vida i la llibertat que van emprendre els seus parents, en unes condicions extremament difícils.

Solidaritat dels veïns de les comarques pirinenques

La duresa dels fets reviscuts té un contrapunt positiu en la solidaritat que els veïns de les comarques pirinenques van demostrar als refugiats. Així, els testimonis de la cinta coincideixen en el fet que moltes famílies jueves van aconseguir salvar la vida gràcies a l’ajut i l’empara de ciutadans anònims de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i l’Aran.

El documental aprofita el projecte que el 2015 va posar en marxa la Diputació de Lleida per recuperar les rutes d’evasió dels refugiats jueus pel Pirineu lleidatà durant la Segona Guerra Mundial. Més enllà de la seva dimensió turística i cultural, la iniciativa vol reconèixer la solidaritat entre el poble jueu i el català.