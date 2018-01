Ensenyament

STEI exigeix que la conselleria compleixi els punts de l'acord marc

En aquest cas fa referència al cobrament de l’estiu per al professorat interí

L’STEI Intersindical exigirà a la Conselleria d’Educació que compleixi els acords als quals s’havia compromès; en aquest cas pel que fa al cobrament dels mesos d’estiu per al professorat interí que no ocupa una vacant per a tot el curs escolar.

Tal com es recull a l’Acord marc, signat el mes de setembre de 2015 entre els sindicats STEI Intersindical i FECOO, per a l’any 2018 estava previst el pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins “que hagessin fet feina més de cinc mesos i mig”.

Però el redactat dels Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018, publicats en el BOIB de 29 de desembre de 2017, esmenta que a partir del curs 2017-2018 “als funcionaris interins amb un nomenament en vigor dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional”.

Davant aquest fet, l’STEI Intersindical rebutja frontalment el redactat que apareix al BOIB i denuncia l’incompliment flagrant per part de l’Administració autonòmica d’allò que s’havia establert amb la signatura de l’Acord marc. També critica que el professorat interí sigui sotmès, amb aquesta mesura de la Conselleria, a una nova mostra de precarietat, de pèrdua de poder adquisitiu, de reducció de la seva base de cotització i d’una disminució del seu còmput de serveis prestats.

L’STEI Intersindical exigirà a la Conselleria l’acompliment de l’Acord marc en els seus termes literals pel que fa a aquest punt del document, així com també posarà en mans dels seus serveis jurídics qualsevol acció que es consideri adient en contra d’aquesta proposta de l’Administració.