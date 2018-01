El sinistre de l'Interior

Els responsables del sinistre ministeri de l'Interior espanyol han estat en la seva gran majoria criminals, que acumulen damunt les seves espatles els delictes més execrables.

La sinistra llista d'individus que han ocupat el sinistre lloc de ministre de l'Interior espanyol és plena d'assassins i personatges de la pitjor estirp. Per no remuntar-nos més enfora, començar la llista amb el genocida col·laborador d'Adolf Hitler, Ramon Serrano Súñer que ocupà el càrrec en els primers governs formats per Franco.

També fou sinistre ministre Carlos Arias Navarro conegut com el 'Carnicerito de Málaga' pels estralls que provoca a la ciutat andalusa.

Dos criminals més per a l'època de la 'Transició': Manuel Fraga Iribarne i Rodolfo Martín Villa.

El PSOE també va aportar els seus millors carnissers a llista sinistra: José Barrionuevo, que formava part de l'organització terrorista GAL; José Luis Corcuera, que part de criminal era tant inculte com la tropa que comandava; Antoni Asunción, que va acabar els seus dies com a militant de Ciudadanos i Alfredo Pérez Rubalcaba...

El PP no va trair la trajectòria escabrosa dels anteriors sinistres de l'Interior i va posar Mayor Oreja, que entre altres aportacions, va contractar guardaespatlles de l'empresa familiar per cobrir els llocs que no es cobrien amb policies o guardiacivils; Mariano Rajoy el dels 'hilillos de plastelina'; Ángel Acebes el de les dues línies d'investigació i Jorge Fernández Díaz, un sonat que va condecorar dues maresdedeu i tenia un àngel de la guarda, anomenat Marcelo, que entre d'altres coses l'ajudava a aparcar el cotxe.

Actualment el ministre de l'Interior espanyol és Juan Ignacio Zoido, que entre l'1 d'octubre passat i la recent compareixença al Senat sobre la violència xenòfoba desplegada per les forces d'ocupació espanyoles contra ciutadans catalans, ha fet mèrits més que suficients per formar part de la llista de sinistres ministres de l'Interior.