Retornen una felicitació de Nadal destinada a Jordi Sánchez perquè 'no passa els controls de seguretat'

Ramon Corrius ha publicat al seu facebook les imatges d'una felicitació de Nadal que la seva filla de 8 anys va enviar a Jordi Sánchez i que la presó d'Estremera considera que 'no passa els controls de seguretat'. Corrius ha afegit aquest text a les imatges: "Tristament la presó d'Estremera considera que aquesta carta "NO PASA CONTROLES DE SEGURIDAD"....és una postal de Nadal i carta, escrita per la nostre filla que amb 8 anys entén i considera que no es just lo que estan vivint alguns presos.

Ho fem public per recordar que els nens entenen i estan aprenent que hi ha un "règim imposat" ,a casa nostre i que priva de llibertat d'expressió.....trist.Molt trist.

Com ella diu: us envio una postal de nadal en forma d'estrella.Per tot lo que ets, eres i seràs, quan surtis d'aqui la presó.

Esperem que arribi a les famílies.".