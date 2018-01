Relleu de regidores a la CUP Guíxols

L’actual regidora de CUP-Poble Actiu a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Elena Delgado, ha anunciat en el decurs de l’última assemblea de la formació que deixa el càrrec per motius estrictament personals.

L’any 2015 va ser la primera vegada que la CUP es presentava i obtenia una regidora en unes eleccions municipals a Sant Feliu de Guíxols, i ho feia després que la Junta Electoral donés per vàlids dos vots impugnats que van ser anul·lats durant l’escrutini electoral. D’aquesta manera, Elena Delgado es convertia en la primera regidora de la CUP a la ciutat.

Durant aquests gairebé tres anys de mandat el grup municipal de la CUP-Poble Actiu ha estat un grup actiu des de l’oposició, destacant la seva implicació i preocupació pels temes socials. La insistència per donar suport a aquesta àrea dins del Ajuntament , el funcionament municipal del serveis d’aliments, la reivindicació a favor de l’habitatge públic en el tema de l’herència dels Anlló, la lluita per la educació pública, l’oposició al projecte Thyssen i la reivindicació per donar l’impuls que es mereix el nostre Museu d’història, la constant demanda d’impulsar els barris de Vilartagues i Sot dels Canyers, la constitució de la comissió del nomenclàtor pel nom de la Plaça Llibertat, la protecció del medi ambient, la reivindicació per obrir processos de participació ciutadana davant els grans projectes estratègics de ciutat, l’alliberament nacional, la llibertat dels presos polítics, la llibertat pels Activistes com Som27 o No a la Mat, a favor de la llibertat d’expressió o la solidaritat amb el poble rifeny, han estat alguns dels temes que Elena Delgado ha portat al ple municipal.

La renúncia es farà efectiva en el proper Ple del mes de febrer i a partir de llavors Aniol Negre serà el nou regidor de CUP-Poble Actiu a Sant Feliu de Guíxols.