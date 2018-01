Habitatge

Presentació del Sindicat d'habitatge de Sant Andreu

El Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu fa la seva presentació pública demà a la Plaça Orfila. Es comptarà amb la presència d’entitats del barri i de plataformes en defensa de l’habitatge d’altres punts de la ciutat.

El Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu és un punt de trobada per a veïns i veïnes amb l’objectiu de fer front a processos d’expulsió des del suport mutu i l’autoorganització. "De casa nostra no marxem!"

Les 8 famílies que habiten als carrers Pons i Gallarza i Renart són l’exemple paradigmàtic de l’especulació immobiliària a Sant Andreu. Després de la mort de l’antiga propietària, l’hereu, sense comptar amb elles en cap moment i sense haver-les informat de les seves intencions, ha venut les seves cases a uns inversors que ja les han convidat a marxar. El seu objectiu és reformar les cases i vendre-les, augmentant-ne el preu.

Hi ha veïnes que han nascut allà, que hi viuen des de fa cincuanta anys, i que no tenen cap intenció de marxar. És per això que han fet front comú per defensar els seus habitatges i estan disposades a lluitar fins al final. Les veïnes de Pons i Gallarza i Renart seran a la roda de premsa per explicar el seu cas.

11.00 h – Xocolatada popular i taller de pancartes

12.00 h – RODA DE PREMSA

12.30 h – Micròfon obert sobre l’especulació i el dret a l’habitatge