Polítics de foto. I els carrers?

Estàvem a precs i preguntes quan la CUP vam demanar que es tornes a penjar la pancarta de "Llibertat presos polítics" i l'Estelada a la façana de l'Ajuntament donat que ara, estaven penjades a l'edifici de Serveis Municipals. En aquest moment ja vam poder plasmar com anava el tema de "decoració" a l'Ajuntament. Un Ajuntament, recordem, governat per PdeCat i on l'Alcalde forma part del Secretariat del mateix partit. En aquesta petició, l'alcalde Lluis Soler va expressar que estaven ubicades en aquest edifici perquè abans o després de Fires (finals de Maig) volen rehabilitar la façana de l'Ajuntament. Al torn del PP, el regidor Tomàs Castells va demanar que es neteges el poble perquè espais públics estaven bruts amb llaços grocs. Realment aquesta petició no ens va sorprendre per part seva, era d'esperar.La sorpresa però, va venir a la resposta de Lluís Soler (PdeCat) quan li va contestar que a ell tampoc li agradava, que ell no envia ningú de PdeCat a penjar-ne, que els llaços els eren indiferents i que simplement no ho treien per no utilitzar recursos públics enviant a la Brigada Municipal a netejar i per no causar l'efecte rebot i que se'n pengessin més.A tot això Sr. alcalde, deixem dir-li que:1. La penjada de llaços no està capitalitzada per cap partit sinó que és el mateix poble a títol individual. A aquestes altures ja ho hauria de saber.2. És vergonyós que davant d'un regidor del PP, partit que desprestigia tot el moviment independentista i promotor del 155, lo millor que se li ocurreix dir és que ha vostè tampoc li agrada.3. Em sembla indignant que l'Alcalde i d'un partit independentista, sigui capaç de menysprear el treball de milers de persones de tota Catalunya i parts d'Europa que reivindiquen la llibertat dels presos polítics penjant llaços grocs. Sí, llaços grocs. El que vostè no sap perquè no n'ha onejat ni un, és que sabem que en aquesta acció no aconseguirem que surtin més aviat però, ni més bonics ni més lletjos, no deixarem que aquesta situació es normalitze i penjarem els que faci falta.4. Intente explicar a les famílies dels presos polítics que mentre ells estan tancats per defensar el que vostè suposadament també vol, ara el que li molesta és la imatge del poble i que no ho treu per no utilitzar recursos públics.5. Sembla que siguin només polítics per sortir a les fotos. Però i els carrers? Aquesta feina ho deixem a la resta i si no ens agrada en ves de simplement no dir res, li justifica a un Regidor del PP.Sembla mentira que al moment que estem vivint, amb presos polítics, amb un 155 al damunt, amb col·lectius i persones perseguides.. a vostè el que li interessa es que estigui (físicament) bonic el poble.Sapigue que primer som persones i després polítics i hi ha gent a la presó per defensar el que tothom, inclòs, vostè volia.No normalitzarem la situació només fent-mos la foto a les concentracions.Dayana Santiago, regidora de la CUP Deltebre