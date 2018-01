Plantada de terrasses a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar l'espai públic com a dret col·lectiu

Aquest dimecres 24 de gener a les 12:00 hores es plantaran unes terrasses a la plaça de Sant Jaume com a tret de sortida a les accions reivindicatives emmarcades en la iniciativa ciutadana a favor d'una Ordenança de Terrasses Veïnal que preservi l'espai públic com a dret col·lectiu.

L'acció està impulsada per la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), Plataforma Carrers per a Tothom i la Federació ECOM, amb el suport d'AV i col·lectius.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és que s'escolti la ciutadania durant el procés d'aprovació dels canvis a la normativa vigent de terrasses que l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona han pactat bilateralment excloent la ciutadania.

Amb aquest acord s'ha ignorat la veu del veïnat i de les entitats socials, i s'han obviat les propostes incorporades al Manifest Per una regulació de terrasses que preservi l'espai públic com a dret col·lectiu que mig centenar d'entitats vam fer públic. El document reclamava a l'equip de govern i als grups municipals que qualsevol acord de modificació de l'ordenança actual de terrasses havia de prioritzar l'interès general i no el de certs lobbies econòmics que pressionen per privatitzar espais de caràcter col·lectiu en el seu exclusiu benefici.