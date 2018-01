Periodisme d’estat

Mentre llegia l’article “Una de titulars”, que va publicar Joan Vila i Triadú dijous passat a Mèdia.cat, em va tornar a aparèixer la portada d’El País del passat 8 de desembre clarament dibuixada davant dels ulls.

Hi ha titulars que ens hem acostumat a llegir a l’ABC i La Razón, òbviament també als digitals cavernaris, però que impresos negre sobre blanc a un diari com El País encara ens sorprenen. Aquest, ho confesso, el vaig haver de llegir dues vegades.

Deia el diari global en lloc destacat de la portada, al costat d’una bonica fotografia d’aldarulls a Cisjordània: “El separatismo pasea su odio a España por las calles de Bruselas”. Després que 40.000 catalans es desplacessin a la capital europea desafiant els quilòmetres i el fred, i protagonitzessin una de les manifestacions més multitudinàries i festives que es recorden a Brussel·les, el titular de portada d’El País era aquest. Déu n’hi do.

Com es pot acumular tant d’odi –aquí sí– i tanta infàmia en només 12 paraules? Odi a Espanya. Espanya ens roba. Radicals i violents. Els aniria tan bé per al seu relat que aquestes fossin les bases reals del sobiranisme, en lloc d’aquest moviment pacífic i inclusiu que ni volen ni poden entendre…

Quan Mariano Rajoy agraïa l’altre dia el suport de la majoria de mitjans a la unitat d’Espanya davant el “desafío catalán” també devia tenir portades com aquesta al cap.

Quanta unitat per defensar la unitat i com costa de trobar veus discrepants i altaveus mediàtics que els ofereixin un espai. Mentre això no canviï, tampoc ho farà l’opinió pública espanyola i, com em deia un corresponsal estranger, continuarà sent cert que “pegar a un catalán da votos”.

Potser l’encarregat de redactar l’odiós titular d’El País ho va fer imbuït de l’esperit “a por ellos” o potser ho va fer arrufant el nas, no ho sabrem mai.

Quan les vendes del teu diari cauen en picat, amb descensos del 20%, i la crisi econòmica del grup que et sustenta inclou un deute de gairebé 1.500 milions d’euros, no en tens prou amb les paraules agraïdes de Rajoy. També et calen subvencions, ajudes, crèdits i avals, i qui abans es venia per un plat de llenties ara ho fa per un titular indigne i infame.