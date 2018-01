Periodisme contra els abusos de poder

Encetem el 2018 amb una constatació que no teníem fa un any: l’Estat combat la demanda del dret d’autodeterminació amb l’abús de poder. La repressió sobrepassa l’Estat de dret i trepitja llibertats fonamentals de la democràcia. I ho fa a la lleugera. Aquí és on se’ns gira feina. Ens cal organitzar una campanya contra els abusos de poder.

A l’engròs, hi ha la violència policial de l’1 d’octubre, els presos polítics i els investigats sota acusacions que no aguanten, per començar, el dret belga, i la discriminació de Catalunya en l’aplicació de les mesures de l’Article 155. Partits i organitzacions ja estan portant denúncies a les instàncies judicials pertinents, per seguir el camí fins a elevar la violació de drets fonamentals a tribunals europeus i internacionals.

A la menuda, Guàrdia Civil i policia, amb connivència judicial, expandeixen la coacció i la repressió de manera més local i sectorial. A Unió de Pagesos hem vist que policia, fiscalia i jutges juguen al joc dels disbarats. La Fiscalia situa, entre altes, la tractorada del 29 de setembre a Barcelona com un dels elements de l’acusació a membres de la Mesa del Parlament. Doncs bé: el jutge Llarena afegeix a la descripció del fiscal que els pagesos van bloquejar la Delegació del Govern de l’Estat a Barcelona. La manifestació va ser avisada i pactada i els tractors van restar aturats una illa de cases abans de la Delegació, la policia que la protegeix ni els va veure!

Davant les arbitrarietats i les violacions de drets, el projecte periodístic Humans of Catalunya em sembla una idea per documentar-les. Són retrats, a través d’Instagram, entre d’altres, de persones objecte de la repressió: l’Aina i l’Adrià (a la foto, feta per Àlex Bardina), detinguts en passar per davant de la Delegació de Govern, acusats de lesions lleus a policies i declarats culpables amb judici ràpid després d’un cap de setmana d’incomunicació; la Meritxell d’Albatàrrec (Lleida), detinguda i vexada a la comissaria per avisar a través de les xarxes d’un policia de paisà; l’humorista Toni Albà investigat per injúries a la jutgessa Lamela; l’Eric Rodríguez que no ha pogut votar, un cop més, des del Japó, malgrat seguir tots els protocols…

Periodisme contra els abusos de poder. Cal seguir, fer denúncia periodística amb ofici, cadascú des del seu lloc o des de nous mitjans –com a Humans of Catalunya–, per no deixar-ne passar una. El 2018 tots som necessaris per retratar l’Estat postdemocràtic.