Simbologia franquista

Nova clatellada d'un regidor de la CUP a Àngel Ros sobre els carrers franquistes a Lleida

Nació Digital s'ha fet ressò d'una piulada del regidor de la Crida per Lleida-CUP, Pau Juvillà, on ha carregat de nou els neulers contra l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, pel cas dels carrers amb noms de franquistes. Després que la Paeria hagi estrenat una escultura en record de les víctimes lleidatanes de l'Holocaust, Juvillà ha recordat que aquest memorial està a pocs metres del carrer Alcalde Areny, el primer edil de la ciutat que va fer informes per afusellar ciutadans de Lleida l'any 1939.

De fet, la formació ha demanat a l'equip de govern que retirés diversos noms de persones que van donar suport al franquisme, una petició que no ha estat acceptada per l'executiu de Ros i que ha acabat en denúncia.