No renoveu els concerts als centres que segreguen per sexes

No renoveu els concerts als centres que segreguen per sexes

PER L’APLICACIÓ DE LA MOCIÓ 140/XI SOBRE COEDUCACIÓ APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 29 DE JUNY DEL 17. NO RENOVEU ELS CONCERTS ALS CENTRES QUE SEGREGUEN PER SEXES.

El 29 de juny el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que insta al govern a «b) No renovar ni concedir cap concert nou a cap centre que faci escolarització segregada per sexes, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació educativa.»

Atès que enguany s’ha de renovar els concerts d’educació infantil, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius, USTEC·STEs demana la no renovació dels concerts als centres que segreguen per sexes. Considerem que aquesta educació és antipedagògica i que no respecta els esforços que fem per no confondre sexe amb gènere, va en contra dels esforços que es fan per treballar la coeducació, contribueix a incrementar la segregació escolar que també afecta a altres dimensions de la vida, no permet treballar com cal la prevenció de la violència masclista, contravé tot el que pretén la llei LGTBI, no permet treballar, com demana el currículum, tot el necessari per eradicar el masclisme i fomenta la disparitat d’itineraris formatius ja existent entre homes i dones.

Consideraríem inacceptable que aquesta renovació de concerts als centres que segreguen per sexes es fes en plena vigència del 155 i demanem al futur Govern que tingui molt present que els acords que es prenen al Parlament són per complir-los.

Recordem que aquests concerts afecten només a 16 centres a tot Catalunya amb un cost per al pressupost del Departament de 30 milions d’euros l’any. Amb 30 milions d’euros es pot ampliar la plantilla dels centres públics en 750 docents. Una demanda que vam fer tots els sindicats de la mesa en el desenvolupament de l’acord del 31 de gener, i que no va ser acceptada per al curs 17-18 pel Departament, fou la conversió dels terços de jornada en mitges jornades. Aquesta mesura que ajudaria a tirar endavant el sector més precari del professorat, i que quan era així donava hores als centres per atendre millor l’alumnat, tan sols té un cost de 20 milions d’euros.

Des d’USTEC·STES volem deixar molt clar que, quedi com quedi la situació política del nostre país, seguirem lluitant per una educació pública, laica, coeducadora, en català i ben finançada.