No hem de seduir dirigents d'altres partit: ara cal construir la República

En relació a la situació actual, i en el context de la investidura del Parlament, del desplegament de la República catalana i de la resistència davant l'aplicació de l'article 155, em fa la sensació que ERC es tanca dins el seu castell somiant seduir unes esquerres comunes, com si fos una cosa de trobadors o predicadors el fet de fer política.

Si l'independentisme ha crescut socialment és perquè s'han deixat al descobert les relacions de domini (amb la rebel·lió del món convergent i de tots els ressorts que controlaven, molt potents), i perquè s'havia marcat un camí, que malauradament s'ha estroncat per por.

L'estratègia era fer allò que es prometia. I fer, i fets. Amb constants mobilitzacions amb un objectiu immediat. Assenyalant les contradiccions estructurals de la macroecoconomia regional a l'Estat espanyol. Evidenciant les dependències de tots els estaments de l'Estat i la seves oligarquies (d'aquí també que caigués el cas Palau i d'altres).

És això, no pas seduir dirigents d'altres partits. És així com van saltar els dirigents del PSC més catalanistes. No va ser amb el tripartit, quan va anar de poc que ERC desaparegués predicant la costrucció d'una majoria social. Va créixer quan sense negar la seva condició d'esquerres era més independentista que mai.

Jo ara em sento molt més escèptic que fa uns mesos. No veig cap direcció política efectiva. ERC sembla que es tanca dins el seu castell i que vol seduir alguna dama comuna enlloc de combatre el drac frontalment, com si pel fet d'amanyagar-la no els castiguessin tant.

Per altra banda, el món de Puigdemont sembla un anxeneta damunt un castell que es tambaleja massa per diferents motius. I els dos castells miren d'erosionar-se mútuament mentre el drac els devora. I vinga improvisar creient que es pot nedar i guardar la roba.

Cal nodrir de confiança el nostre poble, cal prioritzar la construcció de la República i abandonar els càlculs electorals.