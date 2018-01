Per la República

Mobilitzacions contra la repressió i la llibertat, 100 dies de l'empresonament dels Jordis

Aquest dimecres ha estat un dia molt intens, d'entrada es recordava els 100 dies d'empresonament dels Jordis i es donava a conèixer el tancament de ls delegació de la Generalitat a Brussel·les, paral·lement s'informava de la presència policials a les seus a Barcelona de d'Òmnium cultural i l'ANC així com al CTTI. També s'anunciaven noves imputacions i el punt de mira d'una seixentena de CDR.

Per tot plegat han començat a sorgir crides a la mobilització que s'han concretat amb les ja previstes per aquest dimecres arreu i de noves a les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. També s'ha de dir que hi ha hagut crides a la calma per evitar un altre 20S. Tot i així la gent a sortir de nou al carrer a manifestar la seva indignació, seguint la convocatòria del CDR Catalunya.

A Barcelona, la concentració s'ha dut a terme Delegació del govern espanyol a Catalunya, omplint la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria i aconseguint tallar les dues vies en aquest tram. En un ambient festiu i reivindicatiu s’han vist pancartes de suport als “presos polítics”, en favor de la democràcia i la llibertat i contra el govern espanyol. Entre els crits més repetits hi ha hagut proclames contra “les forces d’ocupació”, “fora la justícia espanyola”; “Som república”: “dimarts, tothom al Parlament”, “els carrers seran sempre nostres” i “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, han estat altres dels càntics més escoltats a la concentració.

A Girona, la gent s'ha concentrat davant la subdelegació del govern espanyol, responent a la crida del CDR nord-oriental i la plataforma Girona Vota (que aplega partits i entitats sobiranistes). Durant la protesta s’ha llegit un manifest defensant la implementació de República catalana i assegurant que no es farà “cap pas enrere”.

A Tarragona, s’han concentrat davant la subdelegació del govern espanyol, a la plaça Imperial Tarraco. Els Mossos d’Esquadra, que han estat custodiant l’exterior de l’edifici, han identificat una de les persones participants i no es descarta que s’aixequi acta per una concentració no comunicada, segons ha publicat elPuntAVUI.

A Lleida, els manifestants, convocats pels CDR, han desplegat pancartes a favor de la República i la llibertat i han cridat consignes com ’A la merda el 155’, ’Llibertat presos polítics’ o ’Us volem a casa’. També han cantat a favor de ’Puigdemont president’, ’visca Catalunya lliure’.

A Dènia, també hi ha hagut una concentració solidària davant de l'Ajuntament

Comitès de Llibertat

Abans de les concentracions, a la plaça del Rei de Barcelona s'ha fet la cantada coral de cada dimecres per la llibertat dels Jordis, dels consellers en funcions Oriol Junqueras i Joaquim Forn.