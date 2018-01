Missatges del nou any per als presos polítics i per al Govern legítim a l'exili

Un conjunt de missatges (piulades, imatges, escrits...) durant la nit de Cap d'any i l'endemà del canvi d'any han recordat el Govern a l'exili i els independentistes empresonats a les presons de Soto del Real i Estremera, lluny de les seves famílies i de l'escalf nadalenc.

Entre aquests missatges cal destacar el de militants independentistes que ja han conegut la presó i l'exili anteriorment.

President @KRLS sé el que és passar Nadals i Caps d'Any a l'exili, lluny dels éssers estimats. Desitjo que vós, i els consellers que us acompanyen, podeu recuperar -més d'hora que tard- les funcions que us pertoquen i gaudir de l'escalf de la família. Vualà

La meva última piulada de l’any no pot ser més que per desitjar i assegurar-vos que lluitarem per la vostra llibertat @jordialapreso @jcuixart @junqueras i a l’exili president @KRLS i la resta! Salut i República! Feliç 2018

Avui podem triar a quí i a on passar la nit x celebrar el canvi d’any, però no tothom, uns a la presó i els altres a l’exili @KRLS @junqueras @jordialapreso @quimforn @ClaraPonsati @jcuixart @toni_comin @PuigGordi @MeritxellSerret #presospolitics #Usvolemacasa

El primer dia de l'any us recordem, igual com us vam recordar ahir i com us recordarem cada dia que passeu injustament tancats #Llibertat