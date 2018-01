Monarquia

Més per Mallorca es demarca de la celebración dels 50 anya de Felip VI

El portaveu de MÉS per Mallorca, David Abril ha criticat de forma contundent com s'ha escenificat la celebració dels 50 anys de Felip VI. "És del tot artificiós presentar la figura del monarca i la família reial com si fossin uns sants, quan han estat part de la xacra de la corrupció: el rei Joan Carles va haver d'abdicar de forma exprés per motius ètics, Felip VI va ser coronat després que la seva germana fos imputada pel cas NÓOS, i la reina tractava de "compiyogui" a un dels artífexs de les "targetes black"", assegura el portaveu ecosobiranista

En aquest sentit també ha assegurat Abril que "és del tot impresentable l'homenatge del govern de Rajoy i del PP al rei, especialment amb aquesta celebració dels 50 anys, amb programes especials a la televisió pública que volen emblanquinar el paper que el rei i la seva família han jugat a la història". MÉS per Mallorca recorda que ni els Borbons han estat els portadors de la democràcia després de la dictadura, ni garants d'estabilitat política. "Felip VI i abans son pare són una herència del franquisme, i ara juguen més enllà de les seves competències perquè si cau el "règim del 78" també cau la corona". Abril també ha manifestat el seu malestar per la presència de Felip VI a Davos. "És intolerable que s'hagi enviat el rei a parlar de política econòmica a Davos, quan a un fòrum polític són els responsables polítics i no els caps d'Estat -que no governen- qui ens han de representar"

"És de vergonya que a una societat com l'espanyola, on estam sortint d'una crisi econòmica molt dura, amb la corrupció com a protagonista de la política, i de la corona en particular, les empreses de l'IBEX35 s'hagin gastat un dineral pagant anuncis a multitud de mitjans de comunicació per felicitar al rei pel seu aniversari ha assenyalat David Abril qui ha lamentat que "les empreses de l'Ibex 35 li hagin fet un regal de més de 164.000 € al rei Felip VI pel seu aniversari. El preu d'una pàgina de publicitat d'un diari és de 41.200 €"

MÉS per Mallorca no sols no se suma a aquestes felicitacions institucionals i empresarials, sinó que es desmarca perquè els recorden a una societat ancorada a l'Edat Mitjana, a la que fa vergonya viure-hi.