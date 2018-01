Marxa per la llibertat dels presos polítics a Girona

S'han convocat diverses marxes per la llibertat dels presos polítics que acabaran el dia 28 de gener davant de la delegació del govern espanyol a Girona. La marxa de Celrà sortirà a les 10 h del matí per pujar a Sant Miquel a penjar un llaç groc gegant, continuarà fins a la Delegació del govern espanyol a Girona (carrer Jaume l) on es reunirà a les 12 h amb totes les marxes grogues per llegir un manifest.