Tres mesos

Les Assemblees Exteriors i els CDR es mobilitzen per als presos polítics

Aquestes accions fan part d’una sèrie de reivindicacions que s’han fet amb el començament de l’any nou i que volen sensibilitzar la gent d’altres països sobre la situació que està patint Catalunya

Els catalans que viuen fora de Catalunya també volen denunciar que fa 3 mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuen empresonats sense judici i denunciar que hi hagi presos polítics a l’Europa del segle XXI. Per això, les assemblees exteriors de l’ANC es mobilitzen aquests dies perdemostrar la seva solidaritat i participar a les protestes que s’estan fent a Catalunya.



L’ANC de França organitzarà avui dues protestes, una a París (18.30 h, Fontaine des Innocents) i una altre a Niça (18.30 h, Place du Palais de Justice), i ho fa conjuntament amb els CDR d’aquestes dues ciutats. ANC Polònia organitza una mostra de solidaritat a Varsòvia a les 18.00 h, a la Kolumna Zygmunta, Plac Zamkowy. ANC Alemanya es desplaçarà a Frankfurt per una acció a la Paulsplatz entre les 18.00-19.30 h. ANC de Brussel·les recollirà signatures per una postal gegant que s’ha d’enviar als presos polítics. Ho faran en ple centre de la ciutat universitària de Lovaina a partir de les 18.30 h (Ladeuzeplein).



Aquestes accions fan part d’una sèrie de reivindicacions que s’han fet amb el començament de l’any nou i que volen sensibilitzar la gent d’altres països sobre la situació que està patint Catalunya. Així l’ANC de Londres, conjuntament amb el CDR de la ciutat, va fer una protesta davant de l’ambaixada espanyola el 4 de gener i a Montpeller es va organitzar un debat amb el MHP Puigdemont el 9 de gener. La nit del 13 al 14 de gener, el CDR de Brussel·les – com a primer acte – va decorar l’entorn de la Comissió Europea amb llaços grocs.