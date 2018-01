Llengua

La Plataforma per la Llengua insta el president del Parlament Europeu a prendre mesures en favor dels drets lingüístics

El president de l’Eurocambra, Antonio Tajani, ha ordenat que s’incorpori l’espanyol en tota la imatge corporativa i la retolació de la via pública de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Tajani ha anunciat aquesta mesura arran del requeriment de l’eurodiputat espanyol Enrique Calvet qui, en una carta enviada a finals d’octubre, denunciava “l’exclusivitat” del català en la “comunicació corporativa” de l’Oficina del Parlament Europeu de Barcelona.

La Plataforma per la Llengua ha enviat una carta a Tajani per a fer saber que l’espanyol també s’utilitza a l’Oficina, tant en la imatge corporativa com en les comunicacions, com es pot verificar al lloc web de l’Oficina.

Des de la Plataforma per la Llengua es recorda a Tajani que si de debò està preocupat pels drets lingüístics, actualment hi ha greus mancances que impedeixen garantir la igualtat de drets per a tots els grups lingüístics de Catalunya. Així doncs, l’entitat demana al president de l’Eurocambra que porti a terme una sèrie de mesures que fomentin la presència del català al Parlament Europeu i les institucions de la UE.

En primer lloc, s’insta la cambra de representació europea a incloure l’occità –que és llengua oficial a Catalunya– en la imatge corporativa i les comunicacions públiques de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona; a més, considerem que és just incloure també el català, l’èuscar i el gallec a l’Oficina del Parlament Europeu a Madrid, en qualitat de representant de tot el territori de l’Estat.

D’altra banda, també reclamem que la llengua catalana es pugui utilitzar al Parlament Europeu (Brussel·les i Estrasburg), i altres mesures com ara traduir els tractats i els textos bàsics de la Unió o incloure el català en els programes d’aprenentatge de llengües impulsats per la Comissió Europea. Precisament, el Parlament Europeu mateix va instar a aquestes darreres disposicions l’any 1990 a partir d’una resolució proposada per l’eurodiputada i exmembre de la Comissió Europea Viviane Reding. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua recorda a Tajani que la política lingüística que ha aplicat l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona fins a dia d’avui segueix les disposicions d’aquesta resolució, que va aprovar la institució que ell mateix presideix.

Tanmateix, des de l’ONG del català remarquem que l’única via per a garantir els drets lingüístics plens del català a Europa n’és l’oficialitat plena a la UE, i que les mesures que proposem són una solució transitòria mentre no es pugui assolir aquest estatut. I atès que a dia d’avui l’oficialitat només es pot aconseguir a partir de la petició de l’Estat espanyol al Consell Europeu, convidem a Tajani a instar el govern espanyol a fer aquest tràmit.

Amb aquestes demandes, la Plataforma per la Llengua sol·licita mantenir una reunió amb el President del Parlament Europeu per a aconseguir una vertadera igualtat lingüística i el reconeixement del català com una llengua oficial de les institucions europees.