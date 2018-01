Llengua

La Plataforma per la Llengua i l’Espanyol clouen el projecte “Amb el català, de cara a barraca!”

La Plataforma per la Llengua i l’Espanyol han tancat aquest dilluns la campanya ‘Amb el català, de cara a barraca!’, que va arrencar el passat mes de juliol i que tenia per objectiu fomentar el català com a llengua d’ús vehicular al camp de futbol per part dels entrenadors i els jugadors del club.

La Plataforma per la Llengua ha regalat als joves futbolistes mil bufs de color blau. La peça, que porta brodat l’escut del club i el logotip de l’ONG del català, ressalta el lema de la campanya, ‘Amb el català, de cara a barraca!’, i serà una peça útil per al camp d’entrenaments que farà que els jugadors tinguin present de parlar en català sobre la gespa.

Un centenar de professionals del club, entre entrenadors, delegats i fisioterapeutes, han participat al pla de sensibilització lingüística. Un dinamitzador de l’entitat ha fet sis tallers que han servit perquè els entrenadors del futbol base i de l’escola reflexionin sobre la gestió lingüística que mantenen al camp i adoptin eines perquè aquesta sigui més inclusiva i solidària. La voluntat és que no deixin de banda, sense motiu, el català, i que facilitin, d’aquesta manera, espais d’ús de la llengua per tots aquells nois que potser en el seu entorn del dia a dia tenen pocs moments on utilitzar-la.

Les dues entitats, que van signar un conveni el mes de juliol per impulsar aquest pla, valoren positivament aquesta acció que ha permès facilitat estratègies i materials als professionals perquè prenguin més consciència de la seva tasca formativa, també a nivell de llengua, i perquè tinguin eines per adoptar i implementar aquesta nova gestió lingüística.

Fulletons de conscienciació lingüística

Un cop acabada la formació directa, la Plataforma per la Llengua i l’Espanyol han editat tres tipus de fulletons per explicar als jugadors, als entrenadors i als pares i mares que el club té un compromís i una identificació amb la llengua i la cultura catalanes i quins hàbits poden tenir per ajudar a fer del català la llengua comuna del club.

A tots se’ls incideix amb el fet que el català sigui ben viu al RCD Espanyol també depèn d’ells. El fulletó pels jugadors inclou lèxic que els serà útil al camp (amb la descripció de paraules com ariet, burxar, canyellera o traveta); el document per als entrenadors posa èmfasi en el fet que formen jugadors però també persones i que, pel que fa a la dimensió lingüística, és important que tinguin clar que la immensa majoria dels jugadors entenen perfectament el català perquè cursen els estudis en aquesta llengua i remarca que les decisions lingüístiques que prenen al camp tenen una forta influència en el comportament dels joves.

Finalment, als pares se’ls explica que el club és un espai educatiu com ho és el seu entorn familiar, cosa que representa que treballar en català també és un valor, perquè facilita que la llengua catalana arribi a tothom i dona continuïtat a la tasca lingüística que es realitza als centres educatius.

L’Espanyol ha destacat sempre per tenir un compromís clar amb la societat catalana, i pel foment de la cultura. La cartelleria, el web i les comunicacions del club es realitzen sempre en català, llengua que ha d’anar de la mà de la cultura i de l’esport, i sempre sense excloure altres idiomes que puguin servir també al club per a comunicar-se amb els aficionats que té a tot el món.

Amb aquesta proposta, la Plataforma per la Llengua, entitat sense ànim de lucre amb més de quinze mil socis i que treballa per a garantir la presència de ple dret del català en tots els àmbits i a tots els territoris de parla catalana, ha propiciat la reflexió i ha facilitat l’adquisició d’eines pràctiques i discursives per a una gestió lingüística més inclusiva en el món del futbol.

Aquesta és la segona formació d’aquestes característiques que la Plataforma per la Llengua fa en un club esportiu després que a començaments del 2017 s’impartissin els tallers de sensibilització lingüística al CE Europa amb uns bons resultats.