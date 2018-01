Cas Palau

La FAVB, “raonablement satisfeta” amb la sentència del Palau de la Música, demana l’assumpció de responsabilitats polítiques.

A falta d'una lectura en profunditat dels més de 500 folis de la sentència del Palau de la Música que s'ha fet pública aquest matí, la FAVB valora positivament el text perquè revela de forma entenedora com es va poder produir el saqueig d'una entitat cultural de les dimensions del Palau durant més d'una dècada sense que ningú no ho investigués ni es prengués cap mesura per aturar-ho. Una sentència que, més enllà dels possibles recursos i penes finalment executades, dona la raó a les tesis de l'acusació popular representada per la FAVB.

La FAVB considera que l'escrit prova tant l'espoli de l'entitat per part dels seus màxims responsables com l'aprofitament de CDC per finançar-se de manera irregular a través del Palau amb obra pública adjudicada a Ferrovial i demana l’assumpció de responsabilitats polítiques. Lamenta que la instrucció tan allargada en el temps hagi donat lloc a la prescripció d’alguns dels fets provats així com a la reducció d’algunes de les condemnes. Un llarg procés durant el qual s’ha mantingut la consciència crítica de la ciutadania exercida al capdavant de l'acusació popular.

Cal destacar la tasca valenta i honesta de persones com en Joan Llinares i agrair el suport de les que van contribuir al pagament de la fiança de 6.000 € que es va interposar a la FAVB per poder continuar com a acusació.

Els responsables de la FAVB valoren que l'espoli groller no s'hauria pogut dur a terme sense la sensació de total impunitat de què gaudien els responsables del Palau. Però més important encara és que el Cas Palau ha destapat tot un entramat de funcionament irregular sobre el que van fallar els sistemes de vigilància i de control sobre els diners públics, que segurament no fan del Palau un cas aïllat. Vetllar perquè aquestes situacions no es produeixin és una de les funcions dels moviments socials.

La FAVB també es mostra satisfeta amb la decisió de l'Ajuntament de Barcelona d’enterrar definitivament el projecte de l'hotel del Palau i recorda que les irregularitats urbanístiques del seu planejament, denunciades pel moviment veïnal de Ciutat Vella, van donar el tret de sortida per començar a fiscalitzar la trama del Palau.