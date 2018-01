La CUP Granollers torna a engegar la campanya de Retorn Social: 12 ajuts de més de 900 euros cadascun

La Crida per Granollers-CUP torna a obrir un concurs de suport a col·lectius i entitats del Vallès Oriental a través del seu projecte de Retorn Social. En total durant aquests any es destinaran 11.430,36 € repartits el 12 ajuts per finançar projectes transformadors de la comarca que es desenvolupin durant aquest any. D'aquests 12 ajuts, 9 ajuts -dos més que l'any passat- es donaran de forma ordinària a entitats i col·lectius que presentin sol·licitud, d'acord amb les bases que es poden trobar a http://www.cridapergranollers.cat/retorn-social/. Els altres 3 ajuts es donaran amb caràcter extraordinari per a qüestions d'emergència.

La campanya de Retorn Social destina part dels ingressos públics de la Crida per Granollers-CUP obtinguts de l'Ajuntament de Granollers com a grup municipal. El retorn és resultat del compromís adquirit durant el 2015 per donar a la iniciativa social el 30% d'aquests ingressos, ja que es consideren excessius. A principi de mandat la CUP va sol·licitar reduir un 33% els ingressos de tots els grups municipals i, davant la negativa del govern i altres partits, es va decidir posar en marxa aquesta campanya per compte propi.

L'objectiu és donar suport a iniciatives i projectes que fomentin la participació, l'empoderament, la transformació social, i la construcció d'una xarxa comunitària entre persones i entitats. Amb aquest diners volem donar el nostre suport, col·laborar i empènyer per la justícia social, l'ecologisme, el feminisme i els drets LGTBI, la solidaritat internacional, la llengua catalana i la cultura popular, els drets humans i la pau, l'autodeterminació dels pobles i la independència dels Països Catalans.



Termini fins al 28 de febrer

Des d'aquesta setmana fins al 28 de febrer de 2018 estarà obert el termini de presentació de candidatures, que s'han de presentar on-line a través del web de la campanya i les candidatures seleccionades es faran públiques el 25 de març. Entre el 5 i el 15 de març es podria obrir un procés participatiu en cas que hi haguessin més de 9 candidatures finalistes.

La convocatòria està oberta a la participació d'entitats, associacions, col·lectius i plataformes sense ànim de lucre que desenvolupin l'activitat a Granollers, a la comarca o que la seva tasca generi efectes sobre la ciutat de Granollers.

L'any passat, un total de 7 col·lectius i entitats de la comarca van rebre els ajuts de 952 euros del Retorn Social. Les propostes presentades van girar al voltant de projectes culturals i educatius, de suport a les persones refugiades, en defensa de la natura, i d'economia social i solidària.