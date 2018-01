lluita institucional

La CUP Tarragona demanarà al Parlament la restitució de les lleis suspeses pel TC davant la situació d'emergència social

Aquest matí la CUP de Tarragona ha fet pública la moció que presentarà en el proper plenari per tal que l’Ajuntament de la ciutat demani al Parlament la restitució de les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional per fer front a la situació d’emergència social que viu el país. Tal i com ha assegurat la consellera Laia Estrada, “l’Estat espanyol és un mur, no només contra l’alliberament nacional, sinó també contra tot tipus de millora social” i ha defensat la via unilateral també en aquest àmbit.

La CUP-Poble Actiu inicia així una campanya articulada a través de la presentació de mocions als ajuntaments on hi ha candidatures vinculades a la CUP-Poble Actiu on es demana que es tornin a aprovar i a aplicar normatives com el decret llei d'impostos als bancs, contra la pobresa energètica i la llei d'emergència habitacional contra els desnonaments. Tal i com ha explicat el conseller Jordi Martí, “en els darrers dos anys, el Tribunal Constitucional, per iniciativa del govern espanyol o pròpia, ha suspès o anul·lat fins a 46 lleis mentre la situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se”.

Segons Martí, la reinstauració d’aquestes lleis “ha de ser un objectiu bàsic pel Parlament que es constitueix avui, de majoria republicana”. Estrada ha afegit que esperen rebre suport “no només de les altres forces sobiranistes, sinó també de la resta de forces d’esquerres” perquè consideren que “les lleis suspeses no són revolucionàries, simplement són més justes i un pedaç indispensable per la millora de la situació d’emergència social”.