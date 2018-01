lluita institucional

La CUP Tarragona afirmem que Ballesteros ha incomplert la promesa d’integrar els Serveis Socials dins l’Ajuntament

La Candidatura d’Unitat Popular ha denunciat que la integració dels Serveis Socials en l’estructura de l’Ajuntament va ser una burda estratègia de maquillatge del cas Inipro, que està tenint conseqüències negatives sobre el personal de l’IMSST.

El passat mes de maig la CUP ja va denunciar la falta d’estructura administrativa en els Serveis Socials i els conseqüents greuges per al seu personal i el servei, en si mateix: no cobertura de baixes, endarreriments en el pagament de fons socials, les antiguitats endarrerides, etc. En Consell Rector, la Presidenta de l’IMSST, Ana Santos, es va comprometre a solucionar la problemàtica.

Mig any més tard, aquesta situació, que també va ser denunciada pel comitè d’empresa comportant que la Inspecció de Treball multés l’IMSST amb 6000€, no només no s’ha solucionat sinó encara s’ha agreujat més. Mentre la plantilla de l’Ajuntament de Tarragona va percebre les remuneracions del mes de desembre en el termini ordinari, abans de les vacances de Nadal, el personal de l’IMSST no ha percebut la darrera mensualitat fins a avui 4 de gener.

L’explicació d’aquest endarreriment sense precedents i inadmissible rau, tal com ja va denunciar la formació al maig, en la dèbil estructura administrativa. Abans de la integració del Departament de Personal de l’IMSST en l’estructura de l’Ajuntament, el conjunt de les tasques (pagament de nòmines, fons socials, formació, dietes, cobertura de baixes, etc) era desenvolupat per dues persones. Un cop produïda la integració, la realitat és que enlloc que les tasques hagin estat assumides per tot el Departament de Personal, només les desenvolupa una única persona.

La CUP considera que aquesta situació demostra que des que es va anunciar, fa més de dos anys, la voluntat de transformar l’organisme autònom de l’IMSST en una “organització especial desconcertada, sense personalitat jurídica pròpia”, no hi ha hagut una integració real, sinó un simple aïllament de l’antic President del Comitè d’Empresa de l’IMSST. El fet que la resta de departaments de Serveis Socials, el d’Administració i el de Comptabilitat, no s’hagin integrat, no fa res més que ratificar les nostres sospites.

Per tot plegat, la CUP ha denunciat que quan en el seu dia ja vam advertir que els serveis de l’Ajuntament no tindrien capacitat per a absorbir la feina administrativa que comportava l’IMSST, se’ns va fer cas omís perquè enlloc de buscar la millora del funcionament dels Serveis Socials, el que realment es perseguia era mostrar el Cas Inipro com un error accidental fruït de les mancances administratives i ocultar, així, que es tractava d’un cas de corrupció.