Per la República

La CUP Reus insta a fer efectives totes les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol

Al ple del mes de gener, la CUP de Reus insta “urgentment” al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l’anterior legislatura, “per tal de fer front a la situació d’emergència social”. Edgar Fernández ha denunciat que aquest tribunal espanyol “ha suspès un total de 46 lleis socials i necessàries com el Decret-llei d’impostos als bancs, el Decret-llei contra la pobresa energètica o la Llei d’emergència habitacional”.

Aquesta proposta també l’han presentada altres assemblees locals de la CUP a diversos municipis perquè, segons el regidor, “calen solucions d’emergència mentre no s’implementi un procés constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de majors recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una legislació i unes polítiques públiques basades en una veritable redistribució de la riquesa”.

D’altra banda, en matèria de seguretat ciutadana, la Candidatura demana fer una campanya pública per donar a conèixer el servei de mediació de la Guàrdia Urbana de Reus així com dotar de més recursos econòmics i personals el servei. Segons Edgar Fernández, “cal superar la via repressiva per resoldre els conflictes que es poden generar en qualsevol relació social per garantir la convivència pacífica i crear noves relacions”. El regidor assegura que “la mediació és una pràctica que s’està fent extensa en la gestió de conflictes i que dóna uns resultats excel·lents ja que permet identificar l’origen del problema”. La CUP opina que a Reus hi ha un equip de medicació molt competent però reduït en efectius i és per això que demanen ampliar els recursos que es destinen en aquesta àrea del cos.

En la qüestió de pressupostos, la CUP reitera que hi votarà en contra. Marta Llorens ha insistit que Pellicer no té cap mena de Pla d’Acció Municipal i que actua sense rumb des del primer dia. Assegura que no han trucat a la porta de la CUP per negociar perquè “és més senzill fer la moció de confiança i després anar fent modificacions de crèdit quan convé sense tenir cap mena d’objectiu fixat ni full de ruta clar”. Llorens ha denunciat la “manca de planificació constant” i la “irresponsabilitat” que això suposa quan s’està al capdavant d’una institució pública.

També denuncia que no es vetlli per recuperar la màxima sobirania, gestió pública i transparència des de l’ajuntament i, en canvi, s’opti per fer “esdeveniments faraònics només de cara a la galeria”. La regidora, en aquest sentit, ha carregat en contra “la despesa innecessària i irresponsable que suposa gastar-se 116.000 euros en un simple estudi del nou plec de condicions del contracte de la brossa que realitzarà una empresa externalitzada (en comptes que ho facin els treballadors de la casa) en comparació amb els 12.000 euros que va costar l’estudi per valorar la internalització del servei de recollida de residus urbans”. A més, Llorens no entèn perquè s’opta per fer aquest nou estudi per externalitzar el servei de la brossa quan l’estudi promogut per la CUP demostra que la internalització suposaria un estalvi anual d’1,3 milions d’euros.