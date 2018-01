Sanutat Pública

La CUP Reus considera un “nou pedaç” la solució de l’HUSJR al col·lapse d’urgències

La decisió de l’Hospital Sant Joan de Reus d’instal·lar lliteres en diferents espais del centre és considerada com un “nou pedaç” per part de la candidatura de l’esquerra anticapitalista, que mostra de nou al seu parer, la deficiència estructural del sistema sanitari català, així com la fal·làcia de la construcció del nou hospital a Bellisens.

Arran d’un nou episodi de grip, les urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus s’han tornat a col·lapsar, igual com ha succeït ja no sols al conjunt d’hospitals catalans, sinó fins i tot als centres d’atenció primària (CAPs). Malauradament, doncs, no es tracta d’un problema estrictament de l’hospital reusenc, sinó que afecta al conjunt del territori. Tanmateix, el cas reusenc no s’hauria de comptar entre la llista de centres afectats tenint en compte les instal·lacions de les quals disposa. El que segons la CUP, representa de nou, un “nou exemple del despropòsit de la construcció del nou Hospital a Bellisens”.

En primer lloc, la CUP denuncia que el col·lapse d’urgències no es deu només a l’episodi de grip, sinó que permanentment el servei d’urgències no dóna l’abast, tal i com ha reconegut la mateixa gerència de l’Hospital en reiterades ocasions.

El col·lapse permanent succeeix a causa, no sols de la manca d’espais habilitats a tal efecte a l’hospital, sinó també a causa de les retallades pressupostàries que s’han produït en els darrers anys, i que fan que el problema de la saturació d’urgències sigui comú al conjunt d’hospitals del sistema sanitari català.

A més, la CUP considera que aquestes episodis lluny de resoldre’s aniran en escreix, ja que cada cop la disponibilitat pressupostària de la Generalitat per fer front a les seves despeses es redueix més per acció de l’Estat. Un Estat, que cal recordar que té controlat el pressupost autonòmic i les seves institucions a partir de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Per tant, també és responsable del sistema sanitari.

Davant d’aquesta realitat, la CUP expressa un cop més que “la construcció de la República i d’un procés constituent que es doti d’una nova arquitectura institucional i fiscal és la única solució als dèficits estructurals que pateixen els serveis públics en aquest tros de país”. Ja no sols a nivell d’hisenda, sinó també d’estructuració del servei sanitari públic.

Tanmateix, la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Reus, Marta Llorens, considera que el cas de Reus presenta particularitats que des de la formació s’han plantejat en diferents ocasions, i que el Pacte de Ciutat per la Salut -signat per tots els partits excepte la CUP- es nega a afrontar.

Entre d’aquests, destaca el fet que si la construcció del nou Hospital es va fer –entre d’altres- per la manca d’espai en l’edifici anterior, no s’entén que no s’hagi habilitat un major espai al nou Hospital per fer front a les urgències. En el mateix sentit, també ha denunciat que l’espai existent a l’hospital que podria resoldre aquesta problemàtica es llogui a empreses municipals per realitzar negocis privats o a empreses privades per a que hi facin el seu negoci. Motiu pel qual ha conclòs, “que òbviament no es tracta d’una problemàtica d’espai, sinó de prioritats en la gestió del centre i d’avantposar els interessos econòmics al servei públic que hauria de prestar”.