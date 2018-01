transport public

La CUP Poble Actiu crida a combatre la pujada de preus del transport públic des de les institucions i al carrer

La CUP Poble Actiu presentarà mocions pel control públic del transport i contra la pujada de tarifes als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al proper Ple de l’AMB.

Paral·lelament ha fet una crida als veïns i veïnes a oposar-se al nou augment i a impulsar i seguir les iniciatives populars que sorgeixin en defensa d’un transport públic i de qualitat i contra els preus abusius, com les mobilitzacions de la Plataforma Stop Pujades Transports.

Segons la formació, "L’augment de preus del transport públic implica un atac a la fràgil economia de milers de persones en el context actual d'empobriment de les classes populars"

Per a la CUP, la mobilitat de les persones és un dret que cal garantir i preservar en tant que és una condició bàsica per a poder accedir a un lloc de treball digne, a l’habitatge, a l’educació, a la formació continuada, a la cultura, al lleure i, en general, a tota l’activitat econòmica i social dels municipis que conformen l’àrea metropolitana. Aquesta necessitat de transport públic és especialment important per les classes populars, pensionistes i persones menys afavorides econòmicament.